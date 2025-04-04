Азербайджан, Казахстан и Узбекистан будут сотрудничать с АБР и АБИИ по "Каспийскому "зеленому" энергокоридору"

В Баку состоялась церемония подписания "Меморандума о взаимопонимании между министерством энергетики Азербайджанской Республики, министерством энергетики Республики Казахстан, министерством энергетики Республики Узбекистан и Азиатским банком развития и Азиатским банком инфраструктурных инвестиций". К документу, подписанному министрами энергетики Азербайджана, Казахстана и Узбекистана, присоединились представители АБР и АБИИ.

Об этом Day.Az сообщили в министерстве энергетики Азербайджана.

Данный меморандум предусматривает сотрудничество между Азербайджаном, Казахстаном и Узбекистаном в целях поддержки первого этапа технико-экономического обоснования проекта "Каспийский "зеленый" энергетический коридор".

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов отметил, что объединение энергетических систем Азербайджана, Узбекистана и Казахстана является стратегически и исторически важным проектом.

"Присоединение АБР и АБИИ к нашей инициативе "Каспийский "зеленый" энергетический коридор" является одним из важных достижений в реализации проекта. Совместное сотрудничество позволит нам в ближайшее время приступить к технико-экономическим исследованиям проекта. Благодаря этой региональной инициативе в области "зеленой" энергии Азербайджан и Центральная Азия реализуют первый Транскаспийский энергетический коридор", - сказал он.

Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов отметил, что совместные инициативы, такие как проект "Зеленый" коридор", демонстрируют решимость укреплять энергосистемы региона, продвигать "зеленые" технологии и обеспечивать устойчивый экспорт экологически чистой электроэнергии.

"Вместе мы создаем будущее, в котором энергия является не только ресурсом, но и основой устойчивого развития и стабильности", - сказал он.

Министр энергетики Узбекистана Джурабек Мирзамахмудов отметил, что коридор "зеленой" энергии, который будет создан между Казахстаном, Узбекистаном и Азербайджаном, является примером важного сотрудничества, которое превратит потенциал возобновляемых источников энергии Центральной Азии в надежный и устойчивый мост, соединяющий с Европой.

"Этот проект отражает нашу приверженность построению "зеленого" будущего, стимулированию экономического роста и обеспечению долгосрочной энергетической безопасности", - сказал он.

Генеральный директор департамента по Центральной и Западной Азии АБР Евгений Жуков отметил, что инициатива Каспийского "зеленого" энергетического коридора является стратегическим приоритетом для трех стран и АБР.

"Данная инициатива, наряду с решением многочисленных региональных проблем, вносит непосредственный вклад в реализацию нашей миссии по развитию трансграничного сотрудничества в области инфраструктуры чистой энергии. Подписание меморандума является решающим этапом в отношениях сотрудничества между Азербайджаном, Казахстаном и Узбекистаном, а также между Азиатским банком развития и Азиатским банком инфраструктурных инвестиций. Это отражает нашу коллективную приверженность превращению нашего нынешнего подхода в трансформационную региональную инициативу", - сказал он.

Представитель АБИИ Хонг Вэй отметил, что Азиатский банк инфраструктурных инвестиций рад сотрудничеству с правительствами Азербайджана, Казахстана, Узбекистана и Азиатским банком развития в подготовке технико-экономического обоснования проекта "Каспийский "зеленый" энергетический коридор". Этот проект позволит раскрыть огромный потенциал чистой энергии Центральной Азии, а Азербайджан будет играть важную роль в качестве "ворот" для потока чистой энергии из Центральной Азии в Европу", - сказал он.

Напомним, что "Соглашение о стратегическом партнерстве в области развития и передачи "зеленой" энергии между правительствами Азербайджанской Республики, Республики Казахстан и Республики Узбекистан" было подписано главами государств 13 ноября 2024 года в рамках COP29.