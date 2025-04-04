Азербайджан и Словения подписали меморандум о взаимопонимании в сфере энергетики

Между Азербайджаном и Словенией подписан меморандум о взаимопонимании.

Об этом сообщил министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в своем аккаунте в социальной сети "X", передает Day.Az.

"В рамках 11-го министерского заседания Консультативного совета Южного газового коридора и 3-го министерского заседания Консультативного совета по зеленой энергетике мы с министром окружающей среды, климата и энергетики Словении Бояном Кумером подписали Меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве между профильными министерствами двух стран. Этот документ направлен на развитие энергетических связей между Азербайджаном и Словенией в сфере природного газа и возобновляемых источников энергии", - говорится в публикации.