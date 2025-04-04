Прошли памятные мероприятия, посвященные Апрельским боям

4 апреля в Военном лицее имени Джамшида Нахчыванского и Музее военной истории Азербайджана прошли памятные мероприятия, посвященные 9-й годовщине Апрельских боев.

Как сообщили Day.Az в министерстве обороны, в мероприятиях приняли участие представители государственных структур, военнослужащие, представители общественности и СМИ.

Мероприятия начались с минуты молчания в память об общенациональном лидере нашего народа Гейдаре Алиеве, шехидах, павших за независимость, территориальную целостность и суверенитет страны, и исполнения Государственного гимна Азербайджанской Республики.

Выступившие рассказали о военно-политическом и стратегическом значении Апрельских боев, отметили, что одержанная в них победа стала основой начала пути к Великой Победе в 2020 году. Было отмечено, что эти бои продемонстрировали всему миру силу азербайджанской армии и поддержку народа. Были особо отмечены героизм, самоотверженность наших военнослужащих в боях. Подчеркнуто, что в апреле 2016 года азербайджанская армия, предотвратив провокацию противника, освободила важные высоты, находившиеся под оккупацией, и тем самым еще больше укрепила уверенность нашего народа в том, что земли Родины будут полностью освобождены от оккупации.

Было отмечено, что память о шехидах навсегда останется в сердцах азербайджанского народа.

В художественной части мероприятия прозвучали музыка, стихи в патриотическом духе.

В преддверии 9-й годовщины Апрельских боев были посещены могилы шехидов, возложены цветы, почтена память шехидов, вознесены молитвы за упокой их душ.