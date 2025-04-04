Стало известно, где ХАМАС удерживает заложников

Палестинское движение ХАМАС держит половину живых израильских заложников в районах, которые в настоящий момент являются зоной боевых действий.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление опубликовал представитель военного крыла движения - группировки "Бригады Иззэддина аль-Кассама" - Абу Убейда.

"Половина живых заложников находится в районах, из которых израильские военные недавно потребовали эвакуироваться. Мы приняли решение не переводить их в безопасные места, а оставить там, где они сейчас, под усиленной охраной, - однако их жизни все еще угрожает крайняя опасность", - написал он в своем Telegram-канале.

Представитель радикалов обратился к израильским властям с требованием "немедленно начать переговоры об освобождении или эвакуации" заложников, которые находятся в зоне боестолкновений.