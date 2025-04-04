https://news.day.az/world/1742084.html В Армении произошло землетрясение В Армении зафиксировано землетрясение магнитудой 3.2. Как передает Day.Az, согласно информации Республиканского центра сейсмологической службы, оно произошло сегодня в 04:19 по местному времени на глубине 12 км. Эпицентр землетрясения находился на границе Армении и Зангиланского района Азербайджана.
В Армении произошло землетрясение
В Армении зафиксировано землетрясение магнитудой 3.2.
Как передает Day.Az, согласно информации Республиканского центра сейсмологической службы, оно произошло сегодня в 04:19 по местному времени на глубине 12 км.
Эпицентр землетрясения находился на границе Армении и Зангиланского района Азербайджана.
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