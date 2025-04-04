https://news.day.az/world/1742084.html

В Армении произошло землетрясение

В Армении зафиксировано землетрясение магнитудой 3.2. Как передает Day.Az, согласно информации Республиканского центра сейсмологической службы, оно произошло сегодня в 04:19 по местному времени на глубине 12 км. Эпицентр землетрясения находился на границе Армении и Зангиланского района Азербайджана.