Айфонам предрекли резкое подорожание

Айфоны могут резко подорожать на фоне введенных администрацией президента США Дональда Трампа пошлин на импорт. Как пишет Reuters со ссылкой на аналитиков инвестбанка Rosenblatt Securities, стоимость смартфонов предположительно вырастет на 43 процента, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В материале говорится, что самая дешевая версия iPhone 16 вырастет в цене с 799 до 1142 долларов. В то же время модели iPhone 16 Pro Max предрекают взлет с 1599 до 2300 долларов. Эксперты отмечают, что такой скачок цен произойдет в случае, если Apple, чья производственная база преимущественно находится в КНР, решит переложить новые издержки на плечи покупателей.

Как напоминает агентство, в годы первого президентского срока Трампа, когда он ввел пошлины на широкий спектр китайского импорта, производителю удалось добиться для себя некоторых послаблений, но сейчас о таковых пока не сообщалось.