Мошенники маскируются под сотрудников банка

Мошенники, представляясь сотрудниками банков, совершают подозрительные звонки и отправляют сообщения владельцам карт с целью обмана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство внутренних дел Азербайджана, преступники, использующие иностранные номера, создают панику у владельцев карт, торопя их и задавая срочные вопросы, ссылаясь на нехватку времени.

Мошенники могут заявить, что существует риск утраты средств на счете или вмешательство в работу карты.

МВД предупреждает: если кто-то представляется сотрудником банка, не стоит раскрывать личную информацию незнакомому человеку.

Если вам просят сообщить 16-значный номер карты, CVV-код или OTP/3D-код безопасности, это признак мошенничества. Преступники действуют из-за рубежа, переводя украденные средства на фальшивые оффшорные счета, чтобы скрыть следы.

Важно помнить, что граждане не должны общаться с незнакомцами, которые утверждают, что они сотрудники банка, и не предоставлять данные о своей карте. Если вы сомневаетесь в подлинности звонка или сообщения, не отвечайте на них, а свяжитесь с банком напрямую, используя номер на вашей карте. Банковский сотрудник никогда не попросит вас сообщить такие данные.

МВД снова напоминает: ваша информация о карте уже есть в банке, и банк не запрашивает эти данные через звонки или сообщения.