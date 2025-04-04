Вулкан в Индонезии выбросил пепел над собой на 1,5 км

Индонезийский вулкан Марапи изверг новый столб пепла на 1,5 км вверх.

Как передает Day.Az, сообщило издание Detiksumut.

"3 апреля 2025 года в 7:12 по западному международному времени произошло извержение вулкана Марапи на Западной Суматре, высота столба пепла составила около 1500 м над вершиной", - сказал руководитель наблюдательного пункта вулкана Марапи (PGA) Ахмад Рифанди.

Извержение длилось около одной минуты и девяти секунд, сообщил он. Высота вулкана - 2,8 км.

Вулкан демонстрирует повышенную активность - до утра 3 апреля было зафиксировано четыре извержения, уточнило Detiksumut. Власти предостерегли жителей окрестностей Марапи, а также альпинистов и туристов от того, чтобы находиться в радиусе 3 км от центра активности кратера.