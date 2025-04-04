Болгария поддерживает возможное расширение SOCAR на свой топливный рынок

Болгария поддерживает возможное расширение государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) на свой топливный рынок.

Как передает Day.Az, об этом, в частотности, сказал в эксклюзивном интервью Trend министр энергетики Болгарии Жечо Станков накануне заседания Консультативного совета по Южному газовому коридору в Баку.

Министр отметил, что в прошлом году SOCAR поставила и реализовала на Балканском газовом хабе около 1 миллиарда кубометров природного газа в год, помимо 1 миллиарда кубометров, поставляемых ежегодно в рамках долгосрочного контракта Bulgargaz EAD с консорциумом "Шах Дениз".

"Мы рассчитываем, что объемы газа, реализуемые SOCAR на Балканском газовом хабе, сохранятся и даже увеличатся в ближайшие годы. Мы также заинтересованы в расширении сотрудничества с Баку в области газификации и содействии выходу SOCAR на рынок распределения газа в Болгарии, включая газификацию города Панагюриште и других населенных пунктов", - добавил он.

Станков напомнил, что в ходе COP29 в Баку, в присутствии Президента Румена Радева и Президента Ильхама Алиева, было подписано обязывающее соглашение о развитии газификации жилых и общественных объектов в муниципалитете Панагюриште.

"Соглашение было заключено между SOCAR и болгарской компанией Assarel-Medet, занимающейся добычей меди и других руд. Ожидается, что в июле будет выбран подрядчик для проектирования технической инфраструктуры муниципалитета", - сказал он.

Министр отметил, что будучи государством-членом ЕС, Болгария предлагает премиальный энергетический рынок со стабильным и предсказуемым законодательством.

"Мы также поддерживаем гибридный проект газификации SOCAR в Болгарии, который позволяет промышленным и социальным потребителям, не подключенным к магистральной и распределительной сети, получать азербайджанский газ через поставки сжатого природного газа (CNG). Этот проект является реальным вкладом SOCAR в развитие газификации Болгарии. Кроме того, мы поддерживаем возможное расширение SOCAR на болгарский топливный рынок, включая поставки дизельного топлива, бензина, авиационного керосина и нефтехимической продукции", - пояснил Станков.