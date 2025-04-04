Президент Ильхам Алиев: За счет собственных инвестиций мы наращиваем наш гидроэнергетический потенциал, особенно в Восточно-Зангезурском и Карабахском регионах

Можно сказать, что роль Азербайджана в партнерстве в сфере энергетической безопасности будет только расти.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на 11-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 3-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по зеленой энергии.

Глава государства также сообщил о подписанных с инвесторами контрактах и подчеркнул: "Это контракты, касающиеся солнечных и ветровых электростанций, которые к 2030 году обеспечат 6 ГВт электроэнергии. Отмечу, что в результате этого можно будет сэкономить огромный объем природного газа, который в настоящее время используется для внутренних нужд и будет направлен на экспорт. В то же время мы наращиваем свой гидроэнергетический потенциал за счет собственных инвестиций, особенно в освобождённых от армянской оккупации Восточно-Зангезурском и Карабахском регионах".