Президент Ильхам Алиев принимает участие в заседании Консультативного совета Южного газового коридора в Баку

В эти минуты во дворце "Гюлистан" в Баку проходят 11-е министерское заседание в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 3-е министерское заседание в рамках Консультативного совета по зеленой энергетике.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выступил на мероприятии.

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