https://news.day.az/officialchronicle/1742005.html Президент Ильхам Алиев принимает участие в заседании Консультативного совета Южного газового коридора в Баку - ФОТО Президент Ильхам Алиев принимает участие в 11-м министерском заседании в рамках Консультативного совета Южного газового коридора и 3-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по зеленой энергии. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев принимает участие в заседании Консультативного совета Южного газового коридора в Баку - ФОТО
В эти минуты во дворце "Гюлистан" в Баку проходят 11-е министерское заседание в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 3-е министерское заседание в рамках Консультативного совета по зеленой энергетике.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев выступил на мероприятии.
Новость обновляется
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