Автор: Ляман Зейналова

Trend

Сегодня в Баку пройдут 11-е министерское заседание в рамках Консультативного совета Южного газового коридора и 3-е министерское заседание в рамках Консультативного совета по "зеленой" энергии. Эти заседания в очередной раз подтверждают растущую роль Азербайджана в обеспечении энергобезопасности Европы благодаря дальновидной энергетической политике Президента Ильхама Алиева, в рамках которого создается синергия традиционной и "зеленой" энергии.

В заседании примут участие 24 страны, включая Азербайджан и страны Евросоюза, 7 международных финансовых институтов и 42 энергетические компании, а также министры, заместители министров и другие высокопоставленные представители.

Стоит отметить, что министерская встреча в рамках Консультативного совета Южного газового коридора проводится с февраля 2015 года. И с тех пор данное мероприятие является основной площадкой принятия стратегически важных решений для еще большего укрепления энергобезопасности Европы. На каждом из этих заседаний все больше и больше европейских стран проявляли интерес к доступу к газу из Азербайджана, или к увеличению поставляемых объемов. И сегодня Азербайджан уже поставляет газ в 10 стран Европы по Южному газовому коридору.

Как сказал Президент Ильхам Алиев в прошлом году на 10-м министерском заседании в рамках Консультативного совета Южного газового коридора и 2-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по "зеленой" энергии, Южный газовый коридор является проектом энергетической безопасности и сотрудничества, потому что без сотрудничества между странами, расположенными на маршруте Южного газового коридора, осуществить этот проект было бы невозможно.

Южный газовый коридор является ключевым элементом европейской энергетической безопасности, обеспечивая поставки азербайджанского газа на рынки Европы. В настоящее время пропускная способность коридора составляет 10 миллиардов кубометров в год, но страны-импортеры газа из Азербайджана выражают заинтересованность в увеличении объемов поставок. В связи с этим Азербайджан и Евросоюз подписали меморандум о расширении ЮГК до 20 миллиардов кубометров в год к 2027 году.

Как сказал в эксклюзивном интервью Trend европейский комиссар по энергетике и жилищному строительству Дан Йоргенсен, ЕС сотрудничает с партнерскими странами для увеличения поставок газа через Южный газовый коридор.

"Это особенно важно в свете наших усилий по сокращению зависимости от российских энергоресурсов и диверсификации энергоснабжения. Консультативный совет по Южному газовому коридору является важной платформой, где мы отслеживаем прогресс в достижении этих целей, обеспечиваем бесперебойную работу коридора, решаем вопросы энергетической безопасности и работаем над достижением нулевого уровня выбросов к середине века", - сказал он.

При этом европейские страны понимают необходимость конкретных действий для реализации целей по расширению этой важной для энергетической безопасности инфраструктуры, что особенной важно для более уязвимых частей Европейского континента. Так, в частности, министр энергетики Румынии Себастьян-Иоан Бурдужа отметил, что для расширения Южного газового коридора в Юго-Восточной Европе и Балканах необходимы конкретные шаги.

"У нас есть все аргументы в пользу процесса расширения Южного газового коридора. Является очевидной потребность в дополнительных объемах и новых поставщиках, особенно для стран Центральной и Юго-Восточной Европы. Учитывая неоспоримый успех этой газовой транспортной инфраструктуры и её особую важность для укрепления энергетической безопасности Европы, конкретные шаги необходимы как никогда в реализации планов расширения Южного газового коридора, с учетом стран Юго-Восточной Европы и Балкан. Это необходимо для обеспечения подключения этих регионов к Южному газовому коридору, особенно учитывая возможность использования инфраструктуры газопроводов в этих странах. Для того чтобы это стало реальностью, необходимо усиленное сотрудничество между нашими странами, немедленные действия и конкретные шаги в планах расширения Южного газового коридора", - сказал он.

Еще одним важным условием для расширения пропускной способности Южного газового коридора, конечно же, являются долгосрочные контракты на поставку газа. В этом контексте стоит отметить недавние заявления премьер-министра Республики Молдова Дорина Речана, который отметил, что его страна очень заинтересована в подписании долгосрочных газовых контрактов с Азербайджаном.

"Мы решительно поддерживаем расширение Южного газового коридора и его роль в укреплении энергетической безопасности Европы. Молдова стремится укрепить свою энергетическую независимость, расширяя связи с альтернативными маршрутами поставок, в том числе через партнерства, реализуемые в рамках Южного газового коридора", - сказал Речан.

Кроме того, Болгария также неоднократно заявляла о своем интересе к увеличению поставок газа из Азербайджана. Азербайджан же, в свою очередь, всегда выражал готовность к удовлетворению растущего спроса своих партнеров.

Выступая с заявлением для прессы с Президентом Республики Северная Македония Горданой Силяновска-Давковой 11 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев заявил, что в настоящее время Азербайджан экспортирует природный газ в 12 стран, а географическое расположение наших клиентов охватывает евразийское пространство.

"Десять из двенадцати стран являются европейскими. В прошлом году Азербайджан экспортировал на внешние рынки 25 миллиардов кубометров газа. Конечно, мы производим гораздо больше этого, поскольку также удовлетворяем местный спрос. Однако на повестке дня также стоит расширение сферы охвата, географии поставок газа. Европа нуждается в азербайджанском газе. Наглядным проявлением этого является подписанная в Баку около трех лет назад Декларация о стратегическом партнерстве в энергетической сфере между Европейским Союзом и Азербайджаном. Сегодня азербайджанский газ обеспечивает энергетическую безопасность многих европейских стран, и мы всегда с большим вниманием относились к просьбам наших партнеров в Европе", - сказал глава государства.

Что касается ресурсов, стоит отметить, что помимо "Шахдениз", с которого газ поставляется по Южному газовому коридору, также активно разрабатывается месторождение "Абшерон", который является вторым по объему залежей природного газа месторождением после "Шахдениз".

Одновременно с развитием традиционной энергетики Азербайджан активно инвестирует в "зеленую" энергетику. В рамках Консультативного совета по "зеленой" энергии 4 апреля пройдет вторая министерская встреча по передаче и торговле "зеленой" энергией между Азербайджаном, Турцией, Грузией и Болгарией, а также неформальная встреча по "Зеленому" энергетическому коридору Каспий - Черное море - Европа. Одной из ключевых тем станет строительство подводного кабеля Black Sea Energy, который позволит передавать азербайджанскую "зеленую" энергию в Европу.

Этот проект был инициирован в декабре 2022 года, когда Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Планируется строительство кабеля мощностью 1000 мегаватт и протяженностью 1195 километров, который обеспечит поставки до 4 гигаватт возобновляемой энергии в Европу.

Таким образом, Азербайджан не только укрепляет свою роль как надежного поставщика энергоресурсов, но и активно способствует реализации глобальной климатической повестки. Благодаря интеграции традиционной и возобновляемой энергетики, страна создает устойчивую и диверсифицированную энергетическую систему, отвечающую требованиям современного мира. Южный газовый коридор и проекты в сфере "зеленой" энергетики, такие как Black Sea Energy, являются ярким подтверждением стратегического подхода Азербайджана к обеспечению энергетической безопасности Европы и ускорению перехода к устойчивым источникам энергии. Всё это делает Азербайджан важным игроком на международной энергетической арене и ключевым партнером для стран, стремящихся к диверсификации поставок и развитию возобновляемой энергетики. Дальновидная энергетическая политика Президента Ильхама Алиева играет решающую роль в этих успехах, обеспечивая устойчивый рост сектора, привлечение иностранных инвестиций и укрепление позиций Азербайджана как ведущего центра энергетического сотрудничества в регионе и за его пределами.