Трансадриатический трубопровод (TAP) готов сыграть важнейшую роль в обеспечении перехода Европы к низкоуглеродному будущему.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил исполнительный директор TAP Лука Скиепатти на 3-м министерском заседании Консультативного совета по "зеленой" энергетике, прошедшем в Баку.

"TAP поддерживает усилия Европы по декарбонизации. Мы можем продолжить способствовать достижению целей Европы в области энергетической безопасности и декарбонизации, постепенно увеличивая нашу текущую пропускную способность", - сказал он.

Скиепатти подчеркнул, что TAP полностью привержен поддержке газификации Албании и её экономического роста, поддерживая устойчивое и безопасное энергетическое будущее страны. "TAP готов сыграть ключевую роль в переходе Европы к низкоуглеродному будущему как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе", - отметил он.

Кроме того, Скиепатти добавил, что при соблюдении определённых условий и ограничений TAP будет способен транспортировать водород и биометан, способствуя таким образом декарбонизации региона.