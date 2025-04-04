Несчастный случай в Имишли

В Имишлинском районе произошел трагический случай, в результате которого погиб маленький ребенок.

Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, инцидент произошел вчера около 12:00 в селе Гаралар.

4-летний Гусейн Гасанли, который жил в этом селе, упал в протекающий рядом водный канал и утонул.

Спасти ребенка не удалось.

В настоящее время проводится расследование по данному происшествию.