https://news.day.az/society/1741997.html Несчастный случай в Имишли - погиб 4-летний мальчик В Имишлинском районе произошел трагический случай, в результате которого погиб маленький ребенок. Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, инцидент произошел вчера около 12:00 в селе Гаралар. 4-летний Гусейн Гасанли, который жил в этом селе, упал в протекающий рядом водный канал и утонул. Спасти ребенка не удалось.
Несчастный случай в Имишли - погиб 4-летний мальчик
В Имишлинском районе произошел трагический случай, в результате которого погиб маленький ребенок.
Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, инцидент произошел вчера около 12:00 в селе Гаралар.
4-летний Гусейн Гасанли, который жил в этом селе, упал в протекающий рядом водный канал и утонул.
Спасти ребенка не удалось.
В настоящее время проводится расследование по данному происшествию.
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