Названа сумма, в которую обойдутся Евросоюзу пошлины США

Пошлины, введенные администрацией президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, затронут 70% европейского экспорта в США на сумму около €380 млрд. Об этом сообщило издание Politico, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мы решили не реагировать сразу же, чтобы не создавать впечатление, будто мы запаниковали", - сказал неназванный европейский дипломат.

Журналисты подсчитали, что пошлины коснутся экспорта из европейских стран стали и алюминия на €26 млн, автомобилей на €66 млрд, а другие двусторонние пошлины повлияют на экспортные товары на общую сумму €290 млрд. Уточняется, что под пошлины подпадет 70% европейского экспорта в США.

Также, по данным издания, Соединенные Штаты пополнили бы государственную казну на €81 млрд по сравнению с €7 млрд по итогам прошлого года, если бы не новые пошлины.