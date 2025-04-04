https://news.day.az/society/1742190.html В Губадлы найдены предположительно человеческие останки Вблизи села Юсифбейли Губадлинского района были обнаружены кости, напоминающие человеческий скелет. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, на территорию были привлечены сотрудники правоохранительных органов. Ведется расследование.
В Губадлы найдены предположительно человеческие останки
Вблизи села Юсифбейли Губадлинского района были обнаружены кости, напоминающие человеческий скелет.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, на территорию были привлечены сотрудники правоохранительных органов.
Ведется расследование.
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