Бесполезная бельгийская провокация: демонстрация лживости официального Еревана

Автор: Акпер Гасанов

Нет ничего удивительного в том, что в комитете по международным отношениям Палаты представителей Бельгии 2 апреля прошли слушания по резолюции "О необходимости установления мира на Южном Кавказе". Не удивительно и то, что армянский посол Тигран Балаян выступил с речью, в которой поблагодарил парламент Бельгии за постоянное внимание к важным для Армении вопросам.

Молодец Балаян! Четко и открыто доказал, что по сей день, вопреки якобы миролюбивой риторике, официальный Ереван продолжает проводить антиазербайджанскую политику, поощряя территориальные претензии к нашей стране В этой связи напомню, что буквально вчера Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе совместной пресс-конференции с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером коснулся смены риторики премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

"Человек, который сказал "Карабах - это Армения, и точка", сегодня говорит: "Карабах - это Азербайджан". Считаю, что это замечательный эволюционный процесс, и мы его приветствуем", - сказал Президент Азербайджана, тонко иронизируя над вынужденной сменой риторики премьер-министра Армении.

Вынужденной, ибо Азербайджан военно-политическим путем восстановил свои суверенитет и территориальную целостность. Далее отрицать случившееся было бы глупо даже для Пашиняна.

При этом, как также четко и ясно подчеркнул глава нашего государства, для подписания мирного договора между нашими странами, официальный Ереван должен выполнить законные требования нашей страны по сделать конкретные шаги по упразднению Минской группа ОБСЕ и убрать из конституции Армении положение о присоединении законной, исторической территории Азербайджана к РА. Официальный Ереван юлит, изворачивается и осуществлять законные требования официального Баку не спешит.

И вот на этом фоне, как черт из табакерки, выскакивает посол Тигран Балаян и заявляет, что руководство Армении благодарно комитету по международным отношениям Палаты представителей Бельгии за провокационные действия, за слушания, в которых, по сути, ставилась под сомнение территориальная целостность нашей страны. Говорю это потому, что в этом мероприятии принял участие и выступил председатель Европейского комитета Ай Дата АРФД Гаспар Карапетян.

Он заявил, что "насильственно перемещенные "арцахские" армяне согласно международному праву имеют право на возвращение".

Это была ложь от первого до последнего слова. Армяне незаконно проживали на временно оккупированных территориях нашей страны. Со стороны официального Баку, не раз поступало предложение о том, что армяне, желающие проживать на нашей земле, обязаны пройти все стандартные процедуры легализации и получить паспорта граждан Азербайджана.

Они этого не сделали. Они предпочли выехать в Армению. Причем, многие из них уезжали преспокойно, не только выкорчевывая напоследок даже унитазы - символ их настоящего и будущего. Они еще и дома азербайджанцев, как например было в Кяльбаджаре, напоследок сжигали. Да, те самые дома, в которых армяне так долго и незаконно проживали. И из Ханкенди они уезжали добровольно.

Азербайджанские телеканалы даже сюжеты на сей счет сняли. Можем показать все это всем желающим, в том числе и Т.Балаяну, Г.Карепетяну и членам комитете по международным отношениям Палаты представителей Бельгии. Чтобы еще раз послушали и посмотрели на все тогда там происходившее. Начиная от стад аранов, которые армяне преспокойно перегнали из Ханкенди в Армению и заканчивая их признаниями о добровольно принятом решении.

А для сравнения можно предъявить кадры, где армянские вооруженные оккупанты изгоняли мирное азербайджанское население из захваченных районов нашей страны. Да, все это было в пору Первой карабахской войны. И убийства мирных азербайджанцев на глазах их родных и близких - тоже было. Но на сей счет, ясное дело, помалкивает Т.Балаян и Г.Карапетян. Последний, кстати, является очень состоятельным человеком, владельцем сети ювелирных брендовых бутиков в разных странах Европы.

Он давно избрал Брюссель - центр европейской политики - площадкой для своей деятельности. Его, в частности, часто можно увидеть в столице Бельгии во время заседаний Европейского парламента. Карапетян занимается лоббированием интересов Армении и карабахских сепаратистов, привлекая к этому депутатов Европарламента, который давно стал местом принятия антиазербайджанских резолюций.

Активен он и в плане охмурения бельгийских депутатов. Седи коих есть и Эльс Ван Хуф, которая попала в свое время в "черный список" МИД Азербайджана за незаконное посещение временно оккупированных территорий нашей страны. Она по сей день продолжает антиазербайджанскую деятельность под одобрительным, мягко скажу, вниманием Г.Карапетяна. Но, замечу сразу, все эти потуги со стороны официального Еревана, армянской диаспоры и ангажированных политиков из той или иной страны не имеют никакого смысла. Правила игры, основываясь на международном праве, на Южном Кавказе диктует Азербайджан. Так было, есть и будет. И мы еще увидим "эволюцию заявлений" многих из тех, кто сейчас очерняет нашу страну.