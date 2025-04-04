Страшный торнадо обрушился на США

Губернатор штата объявила режим чрезвычайной ситуации.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Гигантская воронка сносит крыши с домов, валит линии электропередачи, вырывает с корнем деревья, передает Fox News. 

По данным СМИ, пострадали как минимум восемь человек из Кентукки и Арканзаса.