https://news.day.az/world/1741987.html Страшный торнадо обрушился на США - ВИДЕО Губернатор штата объявила режим чрезвычайной ситуации. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Гигантская воронка сносит крыши с домов, валит линии электропередачи, вырывает с корнем деревья, передает Fox News. По данным СМИ, пострадали как минимум восемь человек из Кентукки и Арканзаса.
Страшный торнадо обрушился на США - ВИДЕО
Губернатор штата объявила режим чрезвычайной ситуации.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Гигантская воронка сносит крыши с домов, валит линии электропередачи, вырывает с корнем деревья, передает Fox News.
По данным СМИ, пострадали как минимум восемь человек из Кентукки и Арканзаса.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре