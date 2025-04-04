https://news.day.az/world/1741987.html

Страшный торнадо обрушился на США - ВИДЕО

Губернатор штата объявила режим чрезвычайной ситуации. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Гигантская воронка сносит крыши с домов, валит линии электропередачи, вырывает с корнем деревья, передает Fox News. По данным СМИ, пострадали как минимум восемь человек из Кентукки и Арканзаса.