Активист азербайджанской диаспоры в Германии выразил протест против антиазербайджанского фильма
Проживающий в Германии эксперт по международному праву Асаф Аскер направил письмо телеканалам ARD и ZDF в знак протеста против документального фильма, подготовленного германским интернет-каналом "DW Documentary".
Об этом Day.A сообщили в Госкомитете Азербайджана по работе с диаспорой.
Было отмечено, что в программе под названием "Борьба Армении за землю и идентичность на Кавказе" был представлен односторонний подход, использовано большое количество дезинформации со ссылкой на Армению и ее покровителей.
Эксперт задался вопросом, почему авторы умолчали об армянской оккупации азербайджанских земель, Ходжалинском геноциде, более 1 миллиона азербайджанцев, изгнанных с родных земель.
Отметив, что освобождение Азербайджаном своих международно признанных земель от армянской оккупации основано на принципах международного права, он подчеркнул, что Армения является страной-оккупантом.
В конце письма было потребовано принести извинения за распространение подобного фильма.
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