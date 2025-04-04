Активист азербайджанской диаспоры в Германии выразил протест против антиазербайджанского фильма

Проживающий в Германии эксперт по международному праву Асаф Аскер направил письмо телеканалам ARD и ZDF в знак протеста против документального фильма, подготовленного германским интернет-каналом "DW Documentary".

Об этом Day.A сообщили в Госкомитете Азербайджана по работе с диаспорой.

Было отмечено, что в программе под названием "Борьба Армении за землю и идентичность на Кавказе" был представлен односторонний подход, использовано большое количество дезинформации со ссылкой на Армению и ее покровителей.

Эксперт задался вопросом, почему авторы умолчали об армянской оккупации азербайджанских земель, Ходжалинском геноциде, более 1 миллиона азербайджанцев, изгнанных с родных земель.

Отметив, что освобождение Азербайджаном своих международно признанных земель от армянской оккупации основано на принципах международного права, он подчеркнул, что Армения является страной-оккупантом.

В конце письма было потребовано принести извинения за распространение подобного фильма.