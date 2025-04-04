Азербайджан увеличил объемы ненефтяного экспорта

Экспорт Азербайджана по ненефтяному сектору в январе-феврале этого года составил 485 миллионов долларов США, увеличившись на 6,6% по сравнению с соответствующим периодом 2024 года.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на мартовский выпуск "Обзора экспорта", опубликованный Центром анализа экономических реформ и коммуникаций.

Экспорт продуктов питания за этот период вырос на 12,3% и составил 153,9 млн долларов США.

За январь-февраль текущего года экспорт черных металлов и изделий из них вырос на 66,9%, сахара и кондитерских изделий из сахара - на 47%, алкогольных и безалкогольных напитков - на 10,2%, продукции химической промышленности - на 30%, чая - на 21,3%, алюминия и изделий из него - на 2,8%.

Золото (на 19 миллионов долларов США) возглавило список товаров ненефтяного сектора, экспортированных в феврале 2025 года. Карбамид (15 миллионов долларов США) занял второе место в этом списке, а хлопок (14,4 миллиона долларов США) - третье.

За первые два месяца текущего года в Российскую Федерацию было экспортировано товаров ненефтяного сектора на сумму 150,8 миллиона долларов США, в Турцию - 82,8 миллиона долларов США, в Грузию - 52,9 миллиона долларов США, в Швейцарию - 43,6 миллиона долларов США, в Украину - 41,2 миллиона долларов США.

В феврале 2025 года в Российскую Федерацию было экспортировано товаров ненефтяного сектора на сумму 69,7 млн долларов США, в Турцию - 45,7 млн долларов США, в Грузию - 26,5 млн долларов США, в Швейцарию - 21,4 млн долларов США, в Украину - 19,4 млн долларов США.

В рейтинге негосударственных субъектов-экспортеров, подготовленном за январь-февраль 2025 года, в первой десятке представлены следующие компании: представительство "Азербайджан Интернейшнл Майнинг Компани Лимитед" в Азербайджанской Республике, ООО MKT İstehsalat Kommersiya, ООО LEPIN LM, ЗАО Baku Steel Company, ООО Export Stream, ООО Avrora, ООО Sahdag Sy, ООО 6LSYSTEMS, ООО Agrarco, ООО KHAN-EL.

Список государственных компаний, участвующих в экспортных операциях в ненефтяном секторе, возглавляет Управление по маркетингу и экономическим операциям ГНКАР. Далее в списке представлены следующие компании: ООО SOCAR Polymer, ООО Azeraluminium, ЗАО AzerGold, Управление экспорта газа Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики, ООО Azərpambiq ASKompleksi, ЗАО "Азербайджанские авиалинии", ОАО "Азерэнержи", Государственная энергетическая служба Нахчыванской АР, ОАО "Гарадагский стекольный завод".

В январе-феврале 2025 года Космическим агентством Азербайджанской Республики (Азеркосмос) в 37 стран мира были экспортированы спутниковые телекоммуникационные услуги на сумму 2,7 миллиона долларов США. Доходы "Азеркосмоса" от экспорта услуг составили 66% его общих доходов.

За первые два месяца 2025 года услуги спутниковой связи были экспортированы почти в 90 компаний из 37 стран.