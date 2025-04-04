Президент Ильхам Алиев: Мы должны быть уверены, что наш природный газ будет востребован в Европе

Мы должны быть уверены, что наш природный газ будет востребован в Европе. То есть нам нужно быть уверенными, что на европейском рынке в течение нескольких лет еще будет в этом потребность.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на 11-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 3-м министерском заседании в рамках Консультативного совета по зеленой энергии.

"Если у нас не будет такой гарантии, то ни инвесторы, ни страны не будут вкладывать деньги. Таким образом, возникнет огромный дефицит природного газа. А наши запасы известны. Мы ожидаем начала добычи на новых месторождениях", - добавил глава государства.