Хаос на борту круизного лайнера

12-метровые волны обрушились на круизный лайнер у берегов Антарктиды и попали на видео. Кадры хаоса на борту во время сильной качки распространились в сети, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ролик был снят на борту корабля Ocean Explorer компании Quark Expeditions тревел-блогером Лесли Энн Мерфи. Во время тряски судно проплывало через пролив Дрейка. Это место известно своей суровой погодой.

На кадрах видно, как судно опасно раскачивается на гигантских волнах, которыми можно полюбоваться из больших окон. Пассажирам рекомендовали оставаться в каютах в качестве меры предосторожности, однако некоторые из них все же гуляли по лайнеру, шатаясь в разные стороны.