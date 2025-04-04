В Геранбое опрокинулся автомобиль

В Геранбое произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на участке магистрали Баку-Газах, проходящем через район.

Двигающийся автомобиль марки "ВАЗ-21015" выехал с дороги и опрокинулся.

В результате аварии 29-летний С. Рзаев скончался, а 37-летний С. Тагиев получил травмы и был госпитализирован.

По факту происшествия проводится расследование.