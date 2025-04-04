https://news.day.az/society/1741963.html

В Геранбое опрокинулся автомобиль - есть погибший

В Геранбое произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, авария произошла на участке магистрали Баку-Газах, проходящем через район. Двигающийся автомобиль марки "ВАЗ-21015" выехал с дороги и опрокинулся. В результате аварии 29-летний С. Рзаев скончался, а 37-летний С.