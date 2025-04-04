Представители Белградского университета обороны посетили специальные военно-учебные заведения

Находящаяся с визитом в Азербайджанской Республике делегация во главе с заместителем ректора Белградского университета обороны по международному военному и межуниверситетскому сотрудничеству полковником Срдяном Любоевичем посетила Национальный университет обороны, Военный институт имени Гейдара Алиева и Военный лицей имени Джамшида Нахчыванского.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

"На встрече, состоявшейся в Национальном университете обороны, заместитель ректора университета по научной части - ректор Военного научно-исследовательского института генерал-майор Ариф Гасанов выразил удовлетворение визитом гостей в Азербайджан. Отметив успешное сотрудничество Азербайджана и Сербии в области военного образования, генерал-майор А.Гасанов особо подчеркнул, что эти связи отражаются и на взаимном обмене опытом.

Затем делегации был представлен брифинг об истории создания Национального университета обороны, системе образования, а также о предстоящих целях и задачах. На встрече также были обсуждены текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в области военного образования.

В заключение сербская делегация посетила Музей военной истории Азербайджана. Здесь гостям была представлена информация о древней военной истории Азербайджана, боевых традициях, военных экспонатах, отражающих различные периоды нашей истории.

На следующий день представители Белградского университета обороны посетили Военный институт имени Гейдара Алиева и Военный лицей имени Джамшида Нахчыванского Национального университета обороны.

Гости посетили музей Гейдара Алиева, где ознакомились с фотостендом, повествующем о жизни и политической деятельности Общенационального лидера.

Затем гостям были представлены брифинги об истории института и лицея, основных направлениях деятельности и предстоящих задачах. После завершения брифингов были даны ответы на вопросы, представляющие взаимный интерес", - говорится в информации ведомства.