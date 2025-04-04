Toyota анонсировала обновленный хот-хэтч GR Corolla

Гоночное подразделение Toyota Gazoo Racing показало первые фото обновленного хот-хэтча GR Corolla, но пока под камуфляжем, сообщил Carscoops. Автомобиль получит более агрессивный аэродинамический обвес и измененную настройку шасси, а также увеличенный крутящий момент, передает Day.Az.

Внешние изменения Toyota GR Corolla

Обновленный автомобиль получит увеличенное заднее антикрыло и новые вентиляционные отверстия на капоте. Кроме того, в передних крыльях появились вентиляционные отверстия в стиле Porsche 911 GT3 и измененный дизайн боковых накладок. В остальном внешность хот-хэтча останется без изменений.

Технические изменения Toyota GR Corolla

Как сообщило подразделение Gazoo Racing, у заряженной "Короллы" будет увеличенный крутящий момент и новые настройки, что, по заявлениям GR, сделает ее еще более маневренной на трассе. Toyota не упомянула об увеличении мощности, а это означает, что 1,6-литровый трехцилиндровый двигатель с турбонаддувом может сохранить свои 304 л.с.

В рамках модернизации для 2025 модельного года автомобиль уже получил увеличенный крутящий момент: с изначальных 370 Н·м его подняли до 400 Н·м, а также в автомобиле появилась возможность устанавливать автоматическую коробку передач. До этого обновления в GR Corolla устанавливали только механику.

Ожидается, что обновленная GR Corolla дебютирует осенью 2025 года.