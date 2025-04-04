Где сейчас пробки в Баку?

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1) шоссе Баку - Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2) Тбилисском проспекте, от пересечения с улицей Измир, в направлении станции метро "20 Января";

3) Тбилисском проспекте, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

4) улице Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

5) проспекте Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

6) проспекте Гейдара Алиева (второстепенная дорога), в направлении центра столицы;

7) улице Кёроглу Рагимова, от пересечения с улицей Гюляры Гадирбековой в направлении улицы Академика Гасана Алиева;

8) улице Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

9) улице Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;

10) проспекте 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра столицы;

11) улице 28 Мая, между пересечениями с улицами Александра Пушкина и Рашида Бейбутова;

12) проспекте Бабека, в направлении центра столицы;

13) улице Микаила Алиева, мимо нефтеперерабатывающего завода в направлении станции метро "Кёроглу" (до круговой развязки).