https://news.day.az/politics/1742282.html Новое назначение в минобороны Азербайджана В министерстве обороны Азербайджана произведено новое назначение. Как сообщает Day.Az, назначен новый начальник Главного управления внутренней безопасности и расследований министерства обороны. На эту должность назначен генерал-майор Азер Ибрагимов.
Новое назначение в минобороны Азербайджана
В министерстве обороны Азербайджана произведено новое назначение.
Как сообщает Day.Az, назначен новый начальник Главного управления внутренней безопасности и расследований министерства обороны.
На эту должность назначен генерал-майор Азер Ибрагимов.
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