Новое назначение в минобороны Азербайджана

В министерстве обороны Азербайджана произведено новое назначение.

Как сообщает Day.Az, назначен новый начальник Главного управления внутренней безопасности и расследований министерства обороны.

На эту должность назначен генерал-майор Азер Ибрагимов.