Определено место проведения матча Азербайджан - Венгрия

Определено место проведения товарищеского футбольного матча между сборными Азербайджана и Венгрии.

Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба АФФА.

Наша национальная сборная примет своего соперника 10 июня. Матч пройдет на арене "Лив Бона Деа".

Время начала игры пока не определено.