https://news.day.az/sport/1742277.html Определено место проведения матча Азербайджан - Венгрия Определено место проведения товарищеского футбольного матча между сборными Азербайджана и Венгрии. Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба АФФА. Наша национальная сборная примет своего соперника 10 июня. Матч пройдет на арене "Лив Бона Деа". Время начала игры пока не определено.
Определено место проведения матча Азербайджан - Венгрия
Определено место проведения товарищеского футбольного матча между сборными Азербайджана и Венгрии.
Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба АФФА.
Наша национальная сборная примет своего соперника 10 июня. Матч пройдет на арене "Лив Бона Деа".
Время начала игры пока не определено.
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