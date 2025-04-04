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Определено место проведения матча Азербайджан - Венгрия

Определено место проведения товарищеского футбольного матча между сборными Азербайджана и Венгрии. Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба АФФА. Наша национальная сборная примет своего соперника 10 июня. Матч пройдет на арене "Лив Бона Деа". Время начала игры пока не определено.