Конгресс США провел конференцию по разминированию в Азербайджане

Посольство Азербайджана в США и Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) организовали в Конгрессе США конференцию и фотовыставку "Разминирование в Азербайджане: приоритеты и вызовы".

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии приняли участие помощники членов Конгресса, делегация ANAMA, представитель Министерства иностранных дел Азербайджанской Республики, сотрудники дипломатических миссий, мозговых центров, действующих в США, студенты и члены азербайджанской общины.

Выступивший на конференции со вступительной речью посол Азербайджана в США Хазар Ибрагим заявил, что Азербайджан - страна, подвергшаяся геноциду, этническим чисткам и мины являются продолжением практики геноцида. Сотни тысяч азербайджанцев имеют право вернуться в свои дома, но их дома полностью разрушены, а на территории установлены мины. Два дня назад в результате взрыва мины пострадал еще один азербайджанец.

Заместитель председателя правления ANAMA Самир Поладов отметил, что загрязнение территорий минами остается одним из самых серьезных препятствий для безопасности и развития в Азербайджане. Около 11 667 квадратных километров, составляющих около 14 процентов от общей территории Азербайджана, подверглись воздействию мин и взрывоопасных пережитков войны, что превращает Азербайджан в одну из самых заминированных стран мира. Мины приводят к человеческим жертвам, создавая серьезные препятствия для усилий по восстановлению и реконструкции.

"Правительство Азербайджана проводит работу по восстановлению городов, сел, инфраструктуры, безопасному возвращению вынужденных переселенцев на свои земли. Мины - это не только наследие войны, они являются препятствием на пути к восстановлению и долгосрочному миру. Несмотря на глобальные вызовы, Азербайджан продемонстрировал непоколебимую приверженность решению этого кризиса и превратился в одну из стран, внесших наибольший национальный вклад в гуманитарное разминирование", - добавил Самир Поладов.

Официальный представитель ANAMA также отметил поддержку, оказываемую в этом направлении международными партнерами, в том числе США.

Менеджер по развитию и коммуникациям Института наследия Маршалла Иден Слейтер сказала, что в 2025 году исполняется 20 лет сотрудничеству между двумя учреждениями. По ее словам, за это время институт передал ANAMA на безвозмездной основе 93 собак-саперов, а в этом году планируется довести эту цифру до 100. Она сообщила, что в прошлом году ездила в Зангилан и смогла увидеть проделанную ANAMA работу и людей, возвращающихся в разминированные районы.

Затем был продемонстрирован видеоролик о гуманитарной деятельности по разминированию, проводимой на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

В заключение представители ANAMA выступили с презентацией о существующей в нашей стране минной проблеме и деятельности, направленной на борьбу с ней. В презентации отмечалось, что с 10 ноября 2020 года по настоящее время свыше 190 тысяч гектаров земли были очищены от мин и неразорвавшихся боеприпасов, за это время обнаружено 36 тысяч противопехотных и 21 тысяча противотанковых мин, а также свыше 133 тысяч неразорвавшихся боеприпасов.

На мероприятии была организована фотовыставка, отражающая минную угрозу, с которой сталкивается Азербайджан, ее последствия и работу, проделанную для устранения этой проблемы.