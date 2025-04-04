https://news.day.az/society/1742066.html В Азербайджане задержан мошенник из Instagram В Исмайыллинском районе в результате действий полиции был задержан 30-летний Джейхун Мамедов, который обманул гражданина, присвоив его деньги под видом получения прибыли через социальную сеть. Как передает Day.Az, Мамедов создал аккаунт в Instagram с названием medine.invest и обещал пользователям высокую прибыль при минимальных вложениях.
В Азербайджане задержан мошенник из Instagram
В Исмайыллинском районе в результате действий полиции был задержан 30-летний Джейхун Мамедов, который обманул гражданина, присвоив его деньги под видом получения прибыли через социальную сеть.
Как передает Day.Az, Мамедов создал аккаунт в Instagram с названием medine.invest и обещал пользователям высокую прибыль при минимальных вложениях.
В отношении Дж.Мамедова возбуждено уголовное дело, проводится расследование.
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