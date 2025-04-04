В Азербайджане задержан мошенник из Instagram

В Исмайыллинском районе в результате действий полиции был задержан 30-летний Джейхун Мамедов, который обманул гражданина, присвоив его деньги под видом получения прибыли через социальную сеть.

Как передает Day.Az, Мамедов создал аккаунт в Instagram с названием medine.invest и обещал пользователям высокую прибыль при минимальных вложениях.

В отношении Дж.Мамедова возбуждено уголовное дело, проводится расследование.