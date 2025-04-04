https://news.day.az/economy/1742219.html SOCAR обсудила с румынской компанией возможности сотрудничества в новом направлении Президент Азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR) Ровшан Наджаф встретился с председателем правления румынской компании "Chimcomplex S.A." Штефаном Вуза. Об этом Trend сообщили в SOCAR.
SOCAR обсудила с румынской компанией возможности сотрудничества в новом направлении
Президент Азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR) Ровшан Наджаф встретился с председателем правления румынской компании "Chimcomplex S.A." Штефаном Вуза.
Об этом Day.Az сообщили в SOCAR.
Согласно информации, на встрече была отмечена важность существующих связей между компаниями, а также подчеркнута важность обсуждений, состоявшихся в ходе встреч.
В ходе беседы была представлена информация об общей деятельности и планах компаний, обсуждены возможности сотрудничества в нефтехимической сфере, состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.
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