SOCAR обсудила с румынской компанией возможности сотрудничества в новом направлении

Президент Азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR) Ровшан Наджаф встретился с председателем правления румынской компании "Chimcomplex S.A." Штефаном Вуза.

Об этом Day.Az сообщили в SOCAR.

Согласно информации, на встрече была отмечена важность существующих связей между компаниями, а также подчеркнута важность обсуждений, состоявшихся в ходе встреч.

В ходе беседы была представлена информация об общей деятельности и планах компаний, обсуждены возможности сотрудничества в нефтехимической сфере, состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.