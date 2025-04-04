В Азербайджане началась уплата госпошлин через систему e-bildiriş

С 1 апреля текущего года в Азербайджане началась уплата государственной пошлины за выдачу акцизных марок и обязательной маркировки на основе электронного уведомления e-bildiriş.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на министерство финансов Азербайджана.

Отмечается, что оплата государственных пошлин на основе электронного уведомления e-bildiriş осуществляется в целях обеспечения требований статьи 4 закона Азербайджанской Республики "О государственной пошлине".

Согласно информации, плательщик должен произвести уплату пошлины за выдачу акцизной марки и обязательной маркировки на основании электронного уведомления e-bildiriş, предоставленного соответствующим органом., взимающим пошлину.

Было отмечено, что при уплате этих государственных пошлин взимается плата за услуги в размере 0,02 маната за каждое составленное электронное уведомление e-bildiriş по каждому правовому акту.