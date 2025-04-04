https://news.day.az/society/1742081.html Как облагораживается "Советская" - НОВЫЕ КАДРЫ Обновленные участки территории Баку, ранее известной как улица "Советская", отражают современный облик города. Появление новых парков подчеркивает значительные изменения, произошедшие с тех пор. Снос старых построек и возведение новых объектов также являются важными этапами, свидетельствующими о развитии города.
Как облагораживается "Советская" - НОВЫЕ КАДРЫ
Обновленные участки территории Баку, ранее известной как улица "Советская", отражают современный облик города.
Появление новых парков подчеркивает значительные изменения, произошедшие с тех пор.
Снос старых построек и возведение новых объектов также являются важными этапами, свидетельствующими о развитии города.
Подробнее - в видео на Xəzər TV:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре