Как облагораживается "Советская"

Обновленные участки территории Баку, ранее известной как улица "Советская", отражают современный облик города.

Появление новых парков подчеркивает значительные изменения, произошедшие с тех пор.

Снос старых построек и возведение новых объектов также являются важными этапами, свидетельствующими о развитии города.

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