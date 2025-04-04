Гороскоп на 4 апреля

Сегодня звезды гороскопа склоняют идти на поводу своих желаний - даже самых мимолетных, так что постарайтесь не потерять голову. Роман, завязанный в этот день, вряд ли окажется долговечным, поэтому вместо флирта с незнакомцем лучше от души пофлиртовать с собственным бой-френдом или даже мужем. Поверьте, вы не пожалеете: темперамент у всех сегодня на высоте! Вообще день может оказаться очень удачным. Он будет определяться не столько логикой, сколько эмоциями и желаниями. Сегодня хорошее время для общения, творчества, любви и удовольствий, но старайтесь не потерять чувство меры, передает Day.Az со ссылкой на 1001goroskop.ru.

Овен

Сегодня Овна в разгар дня могут то и дело выбивать из колеи какие-то заботы или нерешенные вопросы. Дома его будут отвлекать рабочие проблемы, а на работе - домашние. Это сделает его рассеянным и способно привести к недоразумениям и сбоям. Чтобы окончательно не запутаться, звезды гороскопа советуют Овну сегодня не отвлекаться на посторонние мысли и чувства, иначе количество его проблем может возрасти. А чтобы избежать возможных промахов, обратитесь за поддержкой к друзьям - сегодня они будут готовы поддержать вас не только словом.

Телец

Сегодня в течение дня от Тельца потребуется умение держать руку на пульсе событий и приспосабливаться к стремительно меняющейся ситуации. Если ему это удастся, он сможет извлечь для себя немало выгод - в частности, связанных со своими доходами. Если же Телец предпочтет не суетиться и пустить события на самотек, то просто останется при своем. Ну а счастливыми шансами судьбы воспользуется кто-то из его расторопных конкурентов.

Близнецы

Сегодня Близнецы вряд ли упустят свою выгоду, в каком бы неожиданном виде она к ним в руки ни плыла! Говорят, что деньги не пахнут, однако Близнецы будут буквально нюхом чувствовать их приближение и сумеют использовать малейший шанс для пополнения своего кошелька. Вот почему сегодня - отличный день для заключения сделок, покупок и продаж, обсуждения финансовых идей или устройства на работу. А также для разговора с начальством о повышении зарплаты - если, конечно, у Близнецов есть веские доводы "за". Единственное "но" - сегодня потратить лишнего так же легко...

Рак

Сегодня Рак может с удивлением обнаружить, что окружающие безотчетно тянутся к нему. Коллеги спрашивают совета или просто зовут поболтать; знакомые настроены дружелюбнее, чем обычно, и даже враги ведут себя корректно. А все потому, что и сам Рак сегодня буквально лучится спокойной уверенностью, которая так импонирует всем, кто с ним рядом. Звезды гороскопа советуют Раку запомнить это чувство. Попробуйте возвращаться к нему вновь и вновь, и вы удивитесь тому, каким волшебным образом это отразится на вашей жизни!

Лев

Сегодня Льву будет помогать его яркое образное мышление. День наделяет его творческой жилкой и живым воображением, которое Лев может применить в любых делах, особенно в разработке креативных идей и в вопросах, требующих нестандартного подхода. Звезды гороскопа обещают, что сегодня Лев со своим свежим взглядом на мир способен найти неожиданное решение проблемы или разглядеть ошибку там, где ее в упор не видят другие. Его глазам будет доступно гораздо больше, чем обычно, и этим надо пользоваться.

Дева

Сегодня даже самая скептически настроенная Дева имеет шанс столкнуться с чередой совпадений, происходящих прямо на ее глазах в течение дня! Эти совпадения могут быть связаны с делами Девы или же с тем, что происходит вокруг нее. Возможно, во всем доме выйдет из строя техника или кто-то ошибется несколько раз подряд. Неудивительно, что все это будет выбивать Деву из колеи, мешая сосредоточиться на делах. Зато для творчества лучшего дня сложно даже представить!

Весы

Сегодня у Весов будет редкая возможность заручиться покровительством какого-то высокопоставленного лица. Весы способны произвести хорошее впечатление на вышестоящих в любой обстановке - и в суетливой атмосфере офиса, и в строгой переговорной, и на корпоративной вечеринке, и просто по телефону. Другими словами, сегодня Весам стоит держать наготове свои козыри весь день: судьбоносная беседа с начальством может произойти в любой момент!

Скорпион

Сегодня звезды гороскопа сулят Скорпиону успех в любых делах, связанных с общением. Его коммуникативные таланты будут на высоте! Провести сложные переговоры, отстоять свою точку зрения, завести новое многообещающее знакомство - все это сегодня будет удаваться Скорпиону легко. Ему даже может казаться, что на его пути вообще нет препятствий! Что ж, сегодня действительно возможно почти все - воспользуйтесь этим, чтобы вывести свою жизнь на новый уровень.

Стрелец

Сегодня мелкие нестыковки и неприятности заставят Стрельца мобилизоваться и показать все, на что он способен! День наделяет его деловой активностью, энергичностью, умением быстро схватывать суть и решать вопросы на ходу. Все эти качества ему сегодня пригодятся: ситуация будет меняться стремительно, требуя от Стрельца быстрых и в то же время четких решений. Это отличный шанс для него зарекомендовать себя перед окружающими - второй такой Стрельцу вряд ли представится в ближайшие недели.

Козерог

Сегодня голова Козерога будет настолько забита различными вопросами, что он рискует впасть в ступор! Особенно если ситуация потребует от него находиться в нескольких местах одновременно или же перед ним будет поставлена задача, разобраться с которой Козерогу необходимо в самый сжатый срок. Однако каким бы плотным ни был сегодня график, звезды гороскопа советуют Козерогу для начала взяться за что-то одно. Лучше довести до конца одно небольшое дело, чем весь день гоняться за десятью зайцами и в итоге никого не поймать.

Водолей

Сегодня секрет успеха Водолея в том, чтобы действовать не в одиночку, а в команде! Если он сумеет ощутить себя винтиком в отлаженном механизме, то в этом случае любые неурядицы не смогут выбить его из колеи. Благодаря этому настрою, Водолею будет легче обычного справляться с решением большинства проблем. Ответы на одни вопросы он получит сам, на другие - спросив совета у окружающих. Да и сам Водолей в течение дня не раз поможет тем, кто нуждается в нем. "Чувство локтя и взаимовыручка" - с этим девизом Водолей сегодня способен совершить невозможное!

Рыбы

Сегодня события вокруг Рыб будут отражением их собственных поступков, мыслей и чувств. "Что посеешь, то и пожнешь" - девиз сегодняшнего дня. Если Рыбы будут настроены к окружающим агрессивно, то и они с удовольствием отплатят им той же монетой. Зато все альтруистические порывы и добрые дела тоже не останутся незамеченными, возвращаясь к Рыбам сторицей. Относитесь к другим так, как хотели бы, чтобы относились к вам, - и вы не пожалеете.