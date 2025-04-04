Трамп отреагировал на введение Китаем ответных пошлин

Глава Белого дома Дональд Трамп после введения Китаем ответных пошлин на меры США в социальной сети Truth Social написал, что Пекин "сыграл неправильно" и "запаниковал", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Китай запаниковал, а этого позволить они себе не могут", - написал он.

4 апреля Китай объявил о введении тарифов в размере 34% на всю продукцию импорта из США. Комиссия по тарифам при Госсовете Китая сообщила, что этот шаг стал ответом на тарифную политику Трампа.

2 апреля американский президент объявил о введении новой системы пошлин на импорт. Базовая ставка составит 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она окажется заметно выше: 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Европейского союза