Узбекистан, Азербайджан и Казахстан создадут мощную энергетическую сеть

Азербайджан, Казахстан и Узбекистан, обладая значительными возобновляемыми ресурсами, такими как солнечная и ветровая энергия, имеют все шансы стать лидерами в переходе к зеленой энергетике.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил заместитель министра энергетики Узбекистана Умид Мамедаминов в ходе 11-го министерского заседания Консультативного совета Южного газового коридора и 3-го министерского заседания Консультативного совета по зеленой энергетике в Баку.

"Инициатива "Зеленый энергетический коридор" между нашими странами является ярким примером наших совместных усилий по максимизации этого потенциала и направлена на создание устойчивой и мощной энергетической сети через интеграцию наших энергетических систем", - сказал он.

Напомним, что 4 апреля в Баку проходит 11-е министерское заседание Консультативного совета по Южному газовому коридору и 3-е министерское заседание Консультативного совета по зеленой энергетике.

В мероприятии принимают участие представители 24 стран, включая Азербайджан и Европейский Союз, 7 международных финансовых институтов и 42 энергетических компаний. В мероприятии примут участие министры, заместители министров и другие высокопоставленные представители.

В ходе встречи планируется подписание документов, связанных с зеленой энергетикой.