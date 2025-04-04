Китай начал торговую войну с США

Министр финансов Китая Лань Фоань объявил о введении импортных пошлин на все товары из США в размере 34 процентов, они вступят в силу с 10 апреля. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Такие действия стали зеркальным ответом на решение президента США Дональда Трампа о введении тарифов в отношении всей китайской продукции. Таким образом, де-факто Пекин объявил о начале торговой войны с Вашингтоном и отказе от попыток снять противоречия с помощью переговорного процесса.

Китай являлся одной из главных целей Трампа, однако вместе с ним под тарифный удар попали подавляющее большинство стран мира, в том числе главные союзники США, такие как Великобритания, Япония и Южная Корея. По мнению американского лидера, пошлины позволят устранить торговый дисбаланс, с которым страна вынуждена жить десятилетиями.

В свою очередь все экономисты, не связанные с нынешней администрацией США, отмечают, что это решение повредит мировому росту, может привести к глобальному кризису, при этом в перспективе американская экономика пострадает от тарифов сильнее всех остальных стран. В том числе, Китай может воспользоваться самоизоляцией конкурента и стать новым мировым лидером.

Глава Минфина США Скотт Бессент ранее предостерег другие страны от введения ответных мер, указав, что это только спровоцирует эскалацию трений в торговой сфере и усугубит проблемы других стран. Однако после столь решительных шагов Пекина, который первым принял вызов, на подобные действия могут решиться и менее крупные экономики.