https://news.day.az/world/1741680.html Минфин США предостерег от контрмер на американские пошлины Глава минфина США Скотт Бессент предостерегает другие страны от введения ответных мер на американские импортные пошлины, подчеркивая, что это может лишь спровоцировать эскалацию трений в торговой сфере. Об этом сообщает Fox News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Минфин США предостерег от контрмер на американские пошлины
Глава минфина США Скотт Бессент предостерегает другие страны от введения ответных мер на американские импортные пошлины, подчеркивая, что это может лишь спровоцировать эскалацию трений в торговой сфере. Об этом сообщает Fox News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Он подчеркнул, что Россия и Беларусь отсутствуют в списке стран, по отношению к которым были введены пошлины, из-за того, что США не ведут с ними торговли.
Ранее сообщалось, что Дональд Трамп объявил о новых тарифах США.
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