Дональд Трамп объявил о новых тарифах США

Президент США Дональд Трамп объявил о введении новых взаимных тарифов с другими странами.

Как сообщает Day.Az, об этом пишет "Bloomberg".

"Через несколько минут я подпишу исторический указ о взаимных обязательствах для стран мира. Взаимных. Это значит, что они делают это для нас, а мы для них. Очень просто. Проще не бывает", - отметил Трамп.