https://news.day.az/world/1741640.html

Дональд Трамп объявил о новых тарифах США

Президент США Дональд Трамп объявил о введении новых взаимных тарифов с другими странами. Как сообщает Day.Az, об этом пишет "Bloomberg". "Через несколько минут я подпишу исторический указ о взаимных обязательствах для стран мира. Взаимных. Это значит, что они делают это для нас, а мы для них. Очень просто.