https://news.day.az/world/1741640.html Дональд Трамп объявил о новых тарифах США Президент США Дональд Трамп объявил о введении новых взаимных тарифов с другими странами. Как сообщает Day.Az, об этом пишет "Bloomberg". "Через несколько минут я подпишу исторический указ о взаимных обязательствах для стран мира. Взаимных. Это значит, что они делают это для нас, а мы для них. Очень просто.
Дональд Трамп объявил о новых тарифах США
Президент США Дональд Трамп объявил о введении новых взаимных тарифов с другими странами.
Как сообщает Day.Az, об этом пишет "Bloomberg".
"Через несколько минут я подпишу исторический указ о взаимных обязательствах для стран мира. Взаимных. Это значит, что они делают это для нас, а мы для них. Очень просто. Проще не бывает", - отметил Трамп.
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