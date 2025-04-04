В Баку состоялась министерская встреча по "Зеленому" энергетическому коридору Каспий - Черное море - Европа

В Баку в рамках 11-го министерского заседания в рамках Консультативного совета Южного газового коридора и 3-го министерского заседания в рамках Консультативного совета по "зеленой" энергии прошла неформальная встреча Руководящего комитета/министерская встреча по "Зеленому" энергетическому коридору Каспий - Черное море - Европа.

Об этом сообщило министерство энергетики Азербайджана, передает Day.Az.

Отмечено, что Азербайджан на мероприятии представлял министр энергетики Парвиз Шахбазов, Грузию - заместитель министра экономики и устойчивого развития Вахтанг Цинцадзе, Румынию - министр энергетики Себастьян-Иоан Бурдюжа, Венгрию - государственный секретарь министерства иностранных дел и торговли Богларка Иллес, Болгарию - министр энергетики Жечо Станков. Во встрече также приняли участие комиссар Европейского союза по вопросам энергетики и жилищного хозяйства Дан Йоргенсен, представители совместного предприятия Geco Power Company, операторы передающих систем стран и компании CESi.

На заседании были рассмотрены успехи, достигнутые после встречи, состоявшейся в прошлом месяце в Венгрии, в том числе присоединение Болгарии к проекту, оптический компонент коридора и подготовка соответствующего обращения для включения проекта в Десятилетний план развития сети (TYNDP) Европейского союза. Обсуждались возможности использования финансовых инструментов ЕС. Подготовка дорожной карты, отражающей поэтапное развитие проекта для компании "Зеленый энергетический коридор" (GECO Power Company) была отмечена как одно из положительных достижений. Также было подчеркнуто значение завершения технико-экономического обоснования к середине текущего года.

Подчеркнуто, что 17 декабря 2022 года в Бухаресте было подписано "Соглашение о стратегическом партнерстве в области развития и передачи "зеленой" энергии между правительствами Азербайджанской Республики, Грузии, Румынии и Венгрии" и за прошедший период в рамках этого соглашения было проведено 10 встреч руководящих комитетов/министров.