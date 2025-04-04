Раскрыты планы Трампа по лишению финансирования одного из университетов

Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа готовится лишить частный университет Брауна финансирования более чем на 500 миллионов долларов.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание Wall Street Journal (WSJ).

"Администрация Трампа усилила свою кампанию против американских университетов, готовясь отозвать 510 миллионов долларов федеральных грантов из университета Брауна", - сказано в статье.

Как уточняется, администрация Трампа замораживает гранты нацинститутов здравоохранения, выделяемые Брауну, пока расследует действия университета по борьбе с антисемитизмом и его политику в области разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI).

Университет Брауна стал пятым вузом Лиги плюща, который столкнулся с потенциальной потерей федерального финансирования.