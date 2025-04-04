Сегодня были обсуждены два основных вопроса - газоснабжение и развитие проектов "зелёной" энергетики". Также была рассмотрена перспектива расширения Южного газового коридора. Азербайджан располагает значительными газовыми ресурсами, и в настоящее время работы ведутся на различных месторождениях.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал сегодня на пресс-конференции в Баку в рамках Консультативных советов по Южному газовому коридору и "зеленой" энергии министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

По его словам, для дальнейшего ускорения этого процесса необходимо большее сотрудничество с Европейским союзом.

"Потому что речь должна идти о долгосрочных контрактах. Мы производим природный газ. Газовые ресурсы и запасы в Азербайджане достаточно велики. Их хватит на многие годы", - добавил он.

Новость обновляется