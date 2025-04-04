Великобритания готова к сотрудничеству с Азербайджаном для обеспечения энергобезопасности Европы

Великобритания готова к сотрудничеству с Азербайджаном для обеспечения энергетической безопасности Европы.

Об этом сообщил посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд в своем аккаунте в социальной сети "X", сообщает Day.Az.

"11-е министерское заседание в рамках Консультативного совета Южного газового коридора и 3-е министерское заседание в рамках Консультативного совета по "зеленой" энергии является важной платформой для энергетических дискуссий. Великобритания ценит надежную роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы в этот сложный период и с нетерпением ждет возможности работать вместе", - говорится в публикации.

Отметим, что сегодня в Баку проходит 11-е министерское заседание в рамках Консультативного совета Южного газового коридора и 3-е министерское заседание в рамках Консультативного совета по зеленой энергии.

В заседании принимают участие 24 страны, включая Азербайджан и Евросоюз, 7 международных финансовых институтов и 42 энергетические компании, а также министры, заместители министров и другие высокопоставленные представители.

После сессии открытия заседания министерская сессия продолжится пленарными сессиями на темы "Южный газовый коридор: успешная эксплуатация Южного газового коридора, прогресс в развитии и последующие шаги" и "Проекты зеленой энергии и зеленые энергетические коридоры".

Кроме того, в рамках Консультативного совета проходят 2-я министерская встреча по передаче и торговле "зеленой" энергией между Азербайджаном, Турцией, Грузией и Болгарией, неформальная встреча Руководящего комитета/министерская встреча по Зеленому энергетическому коридору Каспий - Черное море - Европа и круглый стол по развитию морской ветроэнергетики между Азербайджаном и Европейским Союзом.

В ходе мероприятия предусматривается подписание документов о сотрудничестве в энергетической сфере.

В завершение состоится пресс-конференция по итогам 11-й министерской встречи в рамках Консультативного совета Южного газового коридора и 3-й министерской встречи в рамках Консультативного совета по зеленой энергии.

Напомним, что министерская встреча в рамках Консультативного совета Южного газового коридора проводится с февраля 2015 года.