Трамп с нетерпением ожидает подписания мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией

Президент США Дональд Трамп c нетерпением ожидает подписания и ратификации мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал заявил старший советник Бюро энергетических ресурсов (ENR) Государственного департамента США Эрик Джейкобс, выступая на 11-м Министерском заседании Консультативного совета по Южному газовому коридору и 3-м Министерском заседании Консультативного совета по зеленой энергии в Баку.

"Поздравляю вас с финализацией текста мирного договора с Арменией. Президент Трамп с нетерпением ждет его подписания и ратификации, поскольку стабильность и мир обеспечат экономическое развитие региона", - сказал он.

Джейкобс отметил, что прочный мир положит конец циклу региональных конфликтов и принесет безопасность и процветание Южному Кавказу.

"Мы высоко ценим этот смелый шаг на пути к миру и процветанию", - добавил он.