Надежное энергетическое партнерство является основой отношений между ЕС и Азербайджаном

Надежное энергетическое партнерство является основой отношений между Европейским Союзом и Азербайджаном.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил заместитель генерального директора Департамента энергетики Министерства промышленности и торговли Чехии Петр Бинхак в ходе 11-го министерского заседания Консультативного совета Южного газового коридора и 3-го министерского заседания Консультативного совета по зеленой энергетике в Баку.

"Мы считаем, что заседание Консультативного совета Южного газового коридора предоставляет важную возможность подтвердить и укрепить наше сотрудничество. В то же время мы видим большой потенциал в развитии зеленой энергетики и международного сотрудничества в этой области", - сказал он.

Напомним, что 4 апреля в Баку проходит 11-е министерское заседание Консультативного совета по Южному газовому коридору и 3-е министерское заседание Консультативного совета по зеленой энергетике.

В мероприятии принимают участие представители 24 стран, включая Азербайджан и Европейский Союз, 7 международных финансовых институтов и 42 энергетических компаний. В мероприятии примут участие министры, заместители министров и другие высокопоставленные представители.

В ходе встречи планируется подписание документов, связанных с зеленой энергетикой.