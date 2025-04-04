В Баку пройдет вечер мугама в честь 115-летия ханенде и тариста Шируллы Иманова

В Международном центре мугама в рамках проекта "Unudulmayanlar" (Незабываемые) 11 апреля в 19.00 пройдет вечер, посвященный 115-летию ханенде и тариста Ширулле Иманову (13.01.1909 - 04.02.1976), сообщает Day.Az.

В концертной программе, организованной Международным центром мугама, примут участие известные деятели культуры и искусства, которые поделятся своими воспоминаниями, представят композиции. В художественной части выступят заслуженные артисты Тайяр Байрамов, Арзу Алиева, лауреат международных и республиканских конкурсов мугама Камиля Набиева, Нисбет Садраева, Малик Гасанов, Мирали Миризаде, Вюсал Гасымов. Выступления пройдут в сопровождении инструментального ансамбля - Рустам Муслимов (тар), Эльнур Салахов (кяманча), Мехта Мухаммедализаде (канон), Рафаэль Аскеров (балабан), Амиль Мустафаев (нагара).

Для приобретения билетов

https://iticket.az/events/concerts/memorial-evening-of-tarzan-and-singer-shirulla-imanov/148614

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.

На выбор творческого пути Шируллы Иманова в юности повлияли сразу две премьеры - оперы Зульфугара Гаджибекова "Ашуг Гариб", которая была впервые поставлена в Бакинском театре Гаджи Зейналабдина Тагиева в 1916 году и где сыграли такие корифеи, как Гусейнгулу Сарабский, Гусейнага Гаджибабабеков, Ахмед Бадалбейли и Рубаба Мурадова, а также постановка в 1919 году первой оперы Муслима Магомаева "Шах Исмаил". Тогда он дал себе слово, что и сам когда-нибудь выступит на сцене. Спустя годы его мечта осуществилась. Он стал солистом Государственного академического театра оперы и балета имени Мирзы Фатали Ахундова и Государственной филармонии имени Муслима Магомаева. Его творчество тесно связано с национальной оперой - Ширулла Иманов аккомпанировал на таре в постановках оперы Муслима Магомаева "Шах Исмаил", Зульфугара Гаджибекова "Ашуг Гариб" и Узеира Гаджибекова "Шейх Санан", а также выступал в качестве ханенде в "Ашуге Гарибе". Также он делился своим опытом с юными музыкантами и вокалистами Музыкальной школы имени Асафа Зейналлы. В годы Великой Отечественной войны, наряду с другими артистами, он много выступал перед бойцами а также ранеными в госпиталях. А в Баку, дома, в Чемберекенде, часто с друзьями устраивал вечера мугама.

Ширулла Иманов выступал и дружил с такими мастерами мугама, как Хан Шушинский, Талят Гасымов, Гаджибаба Гусейнов, Абульфат Алиев, Бахрам Мансуров, Мамедали Алиев, Гурбан Пиримов, с музыковедом и исследователем Фирудином Шушинским и др. Также аккомпанировал и ездил на гастроли с такими известными исполнителями народных песен и мугама, как Шовкет Алекперова, Джаббар Гаръягдыоглу, Шахмалы Кюрдоглу, Сара Гадимова, Рубаба Мурадова, Фатма Мехралиева, Тукезбан Исмайлова, Шовкет Мамедова и другими.