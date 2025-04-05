https://news.day.az/world/1742297.html ЕС выделит €12 млрд для Центральной Азии Европейский союз планирует выделить €12 млрд на развитие экономики стран Центральной Азии. Как передает Day.Az, об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите "Центральная Азия-Европейский союз".
ЕС выделит €12 млрд для Центральной Азии
Европейский союз планирует выделить €12 млрд на развитие экономики стран Центральной Азии.
Как передает Day.Az, об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите "Центральная Азия-Европейский союз".
По ее словам, эти средства будут направлены на развитие инфраструктуры, транспортных коридоров и "зеленой" энергетики в рамках инициативы Global Gateway, ориентированной на укрепление экономического партнёрства и устойчивого роста в регионе
Председатель Еврокомиссии отметила, что финансирование охватит проекты в сферах транспорта, логистики, модернизации энергетики и цифровизации.
По итогам саммита была принята Совместная декларация.
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