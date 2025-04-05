ЕС выделит €12 млрд для Центральной Азии

Европейский союз планирует выделить €12 млрд на развитие экономики стран Центральной Азии.

Как передает Day.Az, об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите "Центральная Азия-Европейский союз".

По ее словам, эти средства будут направлены на развитие инфраструктуры, транспортных коридоров и "зеленой" энергетики в рамках инициативы Global Gateway, ориентированной на укрепление экономического партнёрства и устойчивого роста в регионе

Председатель Еврокомиссии отметила, что финансирование охватит проекты в сферах транспорта, логистики, модернизации энергетики и цифровизации.

По итогам саммита была принята Совместная декларация.