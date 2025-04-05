Неоколониальные власти Франции испугались, что после Гренландии США могут переключиться на республику и попытаться отобрать "ее территории".

Как передает Day.Az, об этом пишет газета Le Figaro со ссылкой на неназванного министра.

Она назвала угрозу реальной. По ее словам, в дальнейшем США могут высказать притязания на Новую Каледонию или т.н. "заморские территории" республики.

"Это может с нами произойти", - выразила обеспокоенность министр.

Газета также считает, что подобный сценарий может стать реальностью. Le Figaro напоминает, что Вашингтон ввел пошлины в размере 99% на все товары с островов Сен-Пьер и Микелон, которые находятся под контролем Франции.

В самой Новой Каледонии подобные заявления Парижа определенно вызовут недоумение. Регион давно добивается признания своего особого статуса и независимости, а попытки Франции называть его своей "территорией" всё чаще воспринимаются как проявление устаревшего колониального мышления.

В современном мире, где право на свободу и самоопределение являются основой международного права, подобные разговоры звучат как эхо колониального прошлого, которое, как кажется, Франции всё ещё сложно отпустить.