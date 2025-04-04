https://news.day.az/world/1741979.html Вэнс рассказал, чего хочет народ Гренландии Народ Гренландии стремится к независимости от Дании, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Newsmax, передает Day.Az. "Я полагаю, что они хотят стать независимыми от Дании", - отметил он.
Вэнс рассказал, чего хочет народ Гренландии
Народ Гренландии стремится к независимости от Дании, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Newsmax, передает Day.Az.
"Я полагаю, что они хотят стать независимыми от Дании", - отметил он.
Вэнс добавил, что вопросы сотрудничества Гренландии с США можно будет обсудить только после того, как остров отделится от королевства.
Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что США не получат контроль над Гренландией.
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