Вэнс рассказал, чего хочет народ Гренландии

Народ Гренландии стремится к независимости от Дании, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Newsmax, передает Day.Az.

"Я полагаю, что они хотят стать независимыми от Дании", - отметил он.

Вэнс добавил, что вопросы сотрудничества Гренландии с США можно будет обсудить только после того, как остров отделится от королевства.

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что США не получат контроль над Гренландией.