Греция назвала срок запуска газового интерконнектора с Северной Македонией

Запуск газового интерконнектора с Северной Македонией еще больше укрепит устойчивость европейской энергетической системы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил генеральный секретарь по международным экономическим связям Министерства иностранных дел Греции Димитрис Скалкос в ходе 11-го министерского заседания Консультативного совета Южного газового коридора и 3-го министерского заседания Консультативного совета по зеленой энергетике в Баку.

"Южный газовый коридор успешно работает уже четвертый год. С запуском трубопровода TAP Греция стала ключевым участником этого проекта. Дополнительно, строительство газового интерконнектора Греция-Болгария с возможным увеличением его пропускной способности с 3 до 5 миллиардов кубометров, ввод в эксплуатацию плавучего хранилища и газификационного терминала в Александруполисе, а также ожидаемое в марте 2026 года завершение газового интерконнектора с Северной Македонией еще больше укрепят устойчивость европейской энергетической системы", - сказал он.

Напомним, что 4 апреля в Баку проходит 11-е министерское заседание Консультативного совета по Южному газовому коридору и 3-е министерское заседание Консультативного совета по зеленой энергетике.

В мероприятии принимают участие представители 24 стран, включая Азербайджан и Европейский Союз, 7 международных финансовых институтов и 42 энергетических компаний. В мероприятии примут участие министры, заместители министров и другие высокопоставленные представители.

В ходе встречи планируется подписание документов, связанных с зеленой энергетикой.